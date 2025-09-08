Vicentino – Schianto tra moto e auto: grave centauro 24enne di Longare

SCHIO – Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 7 settembre in via Thiene, all’altezza del civico 38/40, dove una moto e un’auto sono rimaste coinvolte in uno scontro.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17:30 una Kawasaki F 900, condotta da un 24enne di Longare, avrebbe urtato una recinzione a margine della carreggiata per poi finire contro una Opel Astra guidata da un automobilista di Piovene Rocchette.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto l’arrivo dell’elisoccorso. Il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Illeso invece il conducente dell’auto.

L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco, mentre la Polizia Locale ha eseguito i rilievi. La viabilità, rimasta interdetta per consentire i soccorsi, è stata ripristinata intorno alle 19:30.