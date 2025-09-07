Vicentino – Schianto tra due auto: due feriti, strada chiusa per due ore

SAN VITO DI LEGUZZANO (VI), 6 settembre 2025 – Serata di paura lungo la SP46 a San Vito di Leguzzano, dove attorno alle 20:45 di venerdì due auto, una Toyota ibrida e una Skoda, si sono scontrate violentemente all’altezza dell’incrocio con via Del Bello.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Schio con due mezzi e cinque operatori. I pompieri hanno estratto il conducente della Toyota, rimasto incastrato tra le lamiere, utilizzando cesoia e divaricatore. L’altro automobilista, alla guida della Skoda, è riuscito invece a uscire autonomamente dall’abitacolo. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del Suem 118, arrivato con due ambulanze, e trasportati all’ospedale di Santorso.

I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza i veicoli, uno dei quali a propulsione ibrida. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri di Schio e della Polizia Locale, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attorno alle 22:45.