Vicentino – Salvati sette cani intrappolati in una roggia

Sarcedo, 12 gennaio 2026 – Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi per sette cani rimasti bloccati su un isolotto in una roggia lungo via Camerine. Alle 14:30 il Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino è intervenuto sul posto, supportato da una squadra dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, dal veterinario di turno dell’ULSS 7 e dal cinovigile dell’azienda sanitaria.

Le operazioni, durate circa due ore, sono state rese difficili dalla paura degli animali e dal terreno fangoso e instabile. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto i cani sfruttando il greto della roggia, recuperandoli uno a uno. Alcuni animali sono stati riconsegnati ai proprietari, giunti nel frattempo sul posto, mentre gli altri sono stati affidati al cinovigile per le cure necessarie.

L’intervento ha richiesto coordinazione tra più squadre e competenze specifiche, evitando così possibili rischi sia per gli animali sia per gli operatori coinvolti.