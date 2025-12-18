Vicentino – Ruspa precipita da un camion e travolge un’auto. Camion senza autorizzazione di trasporto eccezionale: multa da 800 euro

Un grave incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, in via Marconi, a Thiene, nei pressi del cavalcavia ferroviario noto come “ponte di ferro”.

Un autoarticolato con semirimorchio, che trasportava un escavatore, stava percorrendo via Marconi in direzione Vicenza quando, durante il transito sotto il sottopasso ferroviario, il braccio della macchina operatrice ha urtato il soffitto del cavalcavia, danneggiandolo. A seguito del violento impatto, l’escavatore si è sganciato dal semirimorchio, cadendo pesantemente sulla carreggiata.

Nel crollo, la macchina operatrice ha schiacciato un’autovettura che procedeva in senso opposto di marcia, facendo temere conseguenze gravissime per la conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la donna dall’abitacolo, e il Suem 118, che le ha prestato assistenza. La conducente, pur sotto choc, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Per i rilievi e la gestione dell’emergenza sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada interessato. La circolazione risulta tuttora interdetta, sia per consentire la rimozione della pesante macchina operatrice, sia per permettere le verifiche strutturali sul ponte, affidate al personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), intervenuto sul posto.

Le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti sulle responsabilità dell’accaduto sono ancora in corso

Ad integrazione di quanto già riportato, dagli accertamenti successivi è emerso che l’autoarticolato coinvolto nell’incidente superava i limiti di sagoma previsti dal Codice della Strada per quella tipologia di veicolo. Il mezzo circolava pertanto in condizioni di trasporto eccezionale, senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada.

Al conducente è stata contestata una violazione amministrativa con sanzione pari a 794 euro, oltre al ritiro dei documenti di circolazione del veicolo e della patente di guida ai fini della sospensione. La stessa sanzione amministrativa verrà notificata anche al committente del trasporto, per conto del quale l’autoarticolato stava operando.