Vicentino – Raid in pelletteria Bottega Veneta: i ladri bloccano le strade con auto rubate per fuggire

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un gruppo di ladri ha fatto irruzione alla Manifattura Veneta di via del Lavoro, a Molina di Malo, azienda del gruppo Bottega Veneta specializzata in articoli di pelletteria. I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, hanno sottratto diversi prodotti in pelle per un valore ancora da quantificare.

Per garantirsi la fuga, i ladri hanno bloccato via dell’Industria, strada vicina allo stabilimento, posizionando in due punti distinti alcune auto risultate rubate. La manovra ha impedito l’accesso a eventuali inseguitori e ha ritardato l’intervento delle forze dell’ordine. La banda è poi fuggita, con ogni probabilità a bordo di un furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigilantes della Civis e i carabinieri della compagnia di Schio, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.