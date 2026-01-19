Vicentino – Raffica di controlli dei carabinieri. Ubriaco si sdraia in mezzo alla carreggiata

Vasta operazione di controllo del territorio nella provincia di Vicenza. Il 16 gennaio 2026 il Comando Provinciale dei Carabinieri ha messo in campo un servizio straordinario di prevenzione per contrastare i furti in abitazione e i reati predatori, intensificando in modo significativo la presenza dell’Arma su tutto il territorio.

L’operazione ha visto impegnate complessivamente 22 pattuglie e 48 carabinieri, con il supporto di due Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione “Veneto”. I controlli si sono concentrati nelle zone maggiormente colpite dai furti e lungo le principali arterie stradali, attraverso una rete di posti di controllo dislocati in punti strategici.

Il bilancio dell’attività è rilevante: 230 persone identificate, 134 veicoli controllati, 22 esercizi pubblici ispezionati e 19 persone sottoposte a obblighi verificate. Nel corso dei controlli sono state elevate tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ritirate due patenti di guida. Una persona è stata segnalata all’Autorità Prefettizia per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, mentre un’altra è stata sanzionata per ubriachezza molesta.

A Schio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un automobilista risultato positivo all’alcoltest con un valore superiore ai limiti di legge: per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente. A Piovene Rocchette, invece, i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti nei confronti di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, trovato sdraiato sulla carreggiata e causa di pericolo per sé e per la circolazione: dopo gli accertamenti è stato sanzionato, allontanato dalla strada e messo in sicurezza.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio volta ad aumentare la sicurezza e a scoraggiare comportamenti illeciti. Come previsto dalla normativa, resta ferma la presunzione di innocenza per le persone sottoposte a indagini, la cui eventuale responsabilità potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.