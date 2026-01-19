Vicentino – Cinque intossicati da monossido, avevano acceso braciere in appartamento: trasportati al San Bortolo

Nella giornata di ieri, domenica 18 gennaio, cinque giovani pazienti stranieri originari del Bangaldesh e domiciliati a Thiene, risultati intossicati da monossido di carbonio, sono stati presi in carico dal pronto soccorso dell’ospedale di Santorso dopo essere arrivati con mezzi propri, senza attivazione del servizio di emergenza 118. L’intossicazione è avvenuta mente stavano cucinando carne su un braciere all’interno del loro appartamento. Sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita.

Valutate le loro condizioni, il personale sanitario ha disposto il trasferimento verso la camera iperbarica di Vicenza per le cure necessarie. Dal pronto soccorso di Santorso sono stati inoltre allertati carabinieri e vigili del fuoco per gli accertamenti del caso.