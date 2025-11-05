Vicentino – Pulmino in fiamme nella notte: distrutti il veicolo e la copertura, salvata la struttura vicina

Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 5 novembre, un incendio ha distrutto un pulmino parcheggiato sotto una tettoia nella frazione di Fastro, tra i comuni di Valbrenta e Arsiè. Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto completamente il mezzo e la copertura, minacciando anche la struttura adiacente.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, Feltre, Belluno e i volontari del Basso Feltrino, per un totale di 8 automezzi e 17 operatori. Il loro intervento ha permesso di evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

I Carabinieri hanno raggiunto l’area per i rilievi, mentre i tecnici dei Vigili del fuoco stanno svolgendo gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 3:30.