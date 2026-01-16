CRONACAVICENZA e PROVINCIA
16 Gennaio 2026 - 10.04

Vicentino – Pauroso rogo in azienda agricola: a fuoco centinaia di rotoballe

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 15 gennaio, in un deposito agricolo di rotoballe a Marano Vicentino, in via Braglio. L’allarme è scattato intorno alle 18.25 e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono state inviate tre autopompe, tre autobotti e complessivamente 19 operatori, provenienti dai distaccamenti di Schio e Vicenza, con il supporto dei volontari del distaccamento di Thiene. All’arrivo delle squadre, il rogo si presentava di grandi dimensioni, con circa 500 rotoballe già avvolte dalle fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e, secondo quanto riferito, proseguiranno per tutta la notte a causa dell’elevato materiale combustibile coinvolto. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

I vigili del fuoco sono impegnati nel contenimento dell’incendio e nella messa in sicurezza dell’area, per evitare la propagazione delle fiamme alle strutture e ai terreni circostanti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Pauroso rogo in azienda agricola: a fuoco centinaia di rotoballe | TViWeb Vicentino - Pauroso rogo in azienda agricola: a fuoco centinaia di rotoballe | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy