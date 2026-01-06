Vicentino – Motociclista cade in scarpata a Passo Zovo: soccorso dal verricello e trasportato in ospedale

Schio (VI), 6 gennaio 2026 – Verso le 12.30 il Soccorso Alpino di Schio è intervenuto per un motociclista caduto in una scarpata mentre percorreva un sentiero non distante da Passo Zovo insieme ad alcuni amici.

Il 32enne di Schio, a bordo di una moto da cross, era scivolato per circa quindici metri a lato della strada, riuscendo inizialmente a risalire sul sentiero grazie all’aiuto dei compagni. Sul posto è intervenuta l’equipe medica insieme al tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona Emergenza, sbarcati con il verricello. Il motociclista è stato stabilizzato e imbarellato a seguito del possibile trauma toracico riportato.

Una squadra del Soccorso Alpino ha supportato le operazioni ripulendo la vegetazione nella zona dove il biker è stato spostato per facilitare il recupero, che è avvenuto mediante verricello. Successivamente il 32enne è stato trasportato all’ospedale di Vicenza per ulteriori accertamenti.