Vicentino – Ladri recidivi denunciati (di nuovo). occhiali e Iphone presi con destrezza

In data 20 agosto 2025, due cittadini di origini rumene sono stati intercettati da una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene mentre passeggiavano per le vie del centro storico e denunciati come responsabili del furto aggravato di un paio di occhiali avvenuto due giorni prima, il 18 agosto, in un esercizio commerciale di Corso Garibaldi.

Il 26 agosto un’altra commerciante del centro di Thiene, dopo aver letto la notizia sulla stampa locale, ha chiesto un incontro con la Polizia Locale riferendo di essere stata vittima di un furto con destrezza all’inizio di agosto, con modalità simili a quelle del negozio di ottica.

La negoziante ha raccontato che il 2 agosto 2025 le erano stati sottratti due smartphone iPhone 16 Pro, del valore di 1.369 euro ciascuno. I due autori, entrati nel negozio, avevano distratto per pochi secondi il personale addetto e, con una mossa fulminea, sostituito i telefoni originali con due dispositivi contraffatti ma identici agli originali. Al momento del pagamento, fingendo di dover uscire per prelevare del denaro, si erano allontanati a piedi facendo perdere le loro tracce.

La titolare si era accorta del furto solo qualche giorno dopo, quando una cliente che aveva acquistato uno degli smartphone contraffatti era tornata in negozio lamentando di aver ricevuto un dispositivo non originale. Successivamente, la commerciante ha visionato i fotogrammi dei due soggetti immortalati durante il furto nel negozio di ottica, riconoscendoli senza ombra di dubbio come gli stessi responsabili del furto nel suo negozio.

I due cittadini rumeni sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza per i reati contestati.