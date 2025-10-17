Vicentino – Investiti due studenti mentre aspettava l’autobus

Questa mattina a Passo di Riva di Dueville due giovani studenti sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre attendevano la corriera per recarsi a scuola. L’episodio è avvenuto poco dopo le 7, nei pressi dell’incrocio con via De Gasperi, quando un furgone ha urtato i due ragazzi, per motivi ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, partite rispettivamente da Sandrigo e Vicenza, per prestare soccorso ai giovani. La ragazza di 15 anni ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in ospedale in codice di media gravità, mentre il ragazzo di 17 anni ha subito solo lievi escoriazioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde.

I carabinieri, giunti con due pattuglie, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.