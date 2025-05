Vicentino – Insulti sui social contro la Polizia Locale: sei persone denunciate per diffamazione aggravata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

MONTECCHIO MAGGIORE (VI) – Sei persone sono state denunciate per diffamazione aggravata nei confronti della Polizia Locale dei Castelli dopo aver pubblicato commenti offensivi sui social in seguito a un incidente avvenuto il 31 marzo 2025.

Quel giorno, una pattuglia era impegnata nell’inseguimento di un sospetto spacciatore quando, perdendo il controllo del mezzo, aveva terminato la corsa contro un’infrastruttura a bordo strada. Un ciclista, presente sul posto, aveva ripreso la scena e condiviso il video sul gruppo Facebook “Sei di Montecchio Maggiore se”, accompagnandolo con una didascalia ironica ma non offensiva. Diversi utenti, però, avevano lasciato commenti ingiuriosi e denigratori contro gli agenti coinvolti e il corpo di Polizia Locale in generale.

A seguito dell’episodio, sono partiti gli accertamenti per individuare gli autori dei commenti ritenuti particolarmente gravi. Le indagini hanno portato all’identificazione di sei persone – quattro uomini e due donne, di diversa età e nazionalità – residenti non solo a Montecchio Maggiore e nel Vicentino, ma anche in altre province. Tutti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 595, comma 3 del Codice Penale, che punisce la diffamazione aggravata con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a 516 euro.

Il sindaco Silvio Parise ha espresso rammarico per l’accaduto:

«Dispiace constatare che, mentre la Polizia Locale svolge il proprio dovere per tutelare la sicurezza pubblica, vi sia chi si permette di deridere e insultare l’operato delle forze dell’ordine. È una grave mancanza di senso civico. Queste persone saranno perseguite nelle sedi opportune».