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23 Marzo 2026 - 15.37

Vicentino – Incidente stradale fra tre auto: un ferito

REDAZIONE
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Nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, intorno alle ore 7:25, si è verificato un incidente stradale a Romano d’Ezzelino, in via Nardi, che ha coinvolto un’auto in transito e due veicoli parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, giunti con un’autopompa e cinque operatori. I soccorritori hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’auto in marcia al momento dell’impatto.

Fortunatamente, le due vetture in sosta erano vuote e non si registrano altri feriti. Una volta liberato, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasportato per accertamenti con ferite di media gravità.

Per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono intervenuti anche i Carabinieri di Bassano del Grappa. L’intervento dei soccorritori si è concluso dopo circa un’ora.

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