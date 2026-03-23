Vicentino – Incidente stradale fra tre auto: un ferito

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, intorno alle ore 7:25, si è verificato un incidente stradale a Romano d’Ezzelino, in via Nardi, che ha coinvolto un’auto in transito e due veicoli parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, giunti con un’autopompa e cinque operatori. I soccorritori hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto incastrato all’interno dell’auto in marcia al momento dell’impatto.

Fortunatamente, le due vetture in sosta erano vuote e non si registrano altri feriti. Una volta liberato, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasportato per accertamenti con ferite di media gravità.

Per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità sono intervenuti anche i Carabinieri di Bassano del Grappa. L’intervento dei soccorritori si è concluso dopo circa un’ora.