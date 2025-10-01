Vicentino – Ha in casa armi e munizioni da guerra: arrestato 53enne

SCHIO (VI) – Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un 53enne del luogo per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento da guerra.

L’operazione è scattata dopo che, in mattinata, una donna si era presentata in Questura a Vicenza per chiedere un ammonimento nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile di condotte persecutorie e minacciose. Dagli accertamenti era emerso il sospetto che il 53enne, già detentore di armi regolarmente denunciate, potesse avere nella propria abitazione ulteriore armamento non dichiarato.

Il Questore di Vicenza ha quindi disposto con urgenza la misura di prevenzione dell’ammonimento, notificata dai Carabinieri di Schio, che hanno avviato contestualmente un servizio di osservazione e una perquisizione domiciliare.

Durante l’intervento, l’uomo ha consegnato spontaneamente ai militari tre armi comuni da sparo – una pistola marca Rast & Gasser, una pistola artigianale monocolpo e una pistola antica a avancarica tipo “Mazzagatto” – insieme a munizionamento bellico per mitragliatrice, una munizione da contraerea calibro 22 carica, una baionetta e varie munizioni per armi comuni da sparo.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale. Al termine delle operazioni, il 53enne è stato condotto presso il Comando Compagnia Carabinieri di Schio e dichiarato in stato di arresto.