Vicentino – Guida ubriaco e si schianta: grave 34enne

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Fara Vicentino. Intorno alle 23.45, in via Torricelle, un’autovettura è finita contro un ostacolo fisso per cause ancora in corso di accertamento.

Alla guida si trovava un uomo di 34 anni che, secondo le prime informazioni, era in stato di ebbrezza. Nell’impatto il conducente ha riportato un trauma cranico con otorragia all’orecchio sinistro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, anche se al momento dei soccorsi risultava cosciente e non presentava altre lesioni evidenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 e i vigili del fuoco del 115, anche per un possibile coinvolgimento di una colonnina del gas. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.