Vicentino – Grave incidente in una galleria della Pedemontana: ma è un’esercitazione

La sera del 27 novembre 2025, sulla Superstrada Pedemontana Veneta, nella galleria S. Urbano, si è svolta un’esercitazione su larga scala finalizzata a testare il sistema di risposta a incidenti complessi, in attuazione del D.Lgs. 264/2006. L’iniziativa è stata organizzata dal gestore della SPV e coordinata dalla Prefettura di Vicenza.

All’esercitazione hanno partecipato i Vigili del Fuoco del Comando di Vicenza con 12 operatori e 3 mezzi, supportati da un funzionario tecnico, insieme a Polizia Stradale, SUEM 118 e personale ausiliario della SPV.

Lo scenario simulava un evento “codice nero”: un incidente tra un veicolo leggero e un mezzo pesante che trasportava merci pericolose (ADR), con ostruzione completa della carreggiata, principio di incendio e feriti. Dieci figuranti hanno contribuito a rendere realistica la situazione operativa.

Per garantire la sicurezza, il tratto della superstrada è stato chiuso al traffico dalle 21:00 fino al termine della simulazione. L’esercitazione ha permesso di testare procedure di comunicazione e coordinamento tra enti, valutando la tempestività e l’efficacia degli interventi e rafforzando la sicurezza della rete viaria per tutti gli utenti.