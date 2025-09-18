ALTO VICENTINOCRONACAPROVINCIA Vicenza
18 Settembre 2025 - 9.32

Vicentino – Frontale tra due auto: una donna in ospedale

REDAZIONE
Zanè, 17 settembre 2025 – Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì a Zanè, lungo via Cà Bianca, all’altezza dell’intersezione con via Corte.

P.D., 82enne del posto, era alla guida di un’Opel Meriva in direzione Zanè quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso parzialmente la corsia opposta, andando a collidere con una Toyota Yaris condotta da L.S., 63enne residente anch’essa in paese.

L’urto ha provocato gravi danni ad entrambi i veicoli e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, di un’ambulanza e dell’automedica del Suem 118. La conducente della Yaris è stata trasportata all’ospedale di Santorso in codice giallo.

I rilievi e la regolazione del traffico sono stati effettuati dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.

