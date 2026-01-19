CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Vicentino – Fiamme in A4: furgone avvolto dal fuoco, quattro persone miracolate

VICENZA – Attimi di paura questa mattina lungo l’autostrada A4, dove un furgone ha preso fuoco poco dopo l’uscita di Grisignano di Zocco, in direzione Venezia. L’allarme è scattato intorno alle 6.30.

Il conducente del mezzo si è accorto della fuoriuscita di fumo dal volante; in pochi istanti le fiamme si sono propagate, avvolgendo l’intero cruscotto. La fortuna ha voluto che l’incendio si sviluppasse in prossimità di una piazzola di sosta: il conducente è riuscito a fermare il veicolo e a far scendere rapidamente anche gli altri tre occupanti.

Sul posto è intervenuta la Prima Partenza dei Vigili del fuoco di Vicenza, giunta dalla sede centrale con due mezzi e cinque operatori. Le squadre hanno domato l’incendio utilizzando schiuma filmante e messo in sicurezza l’area.

L’episodio non ha avuto ripercussioni sul traffico autostradale e non si registrano feriti. Le operazioni di soccorso si sono concluse nell’arco di circa due ore.

