Vicentino – Fermato in Vespa senza patente e con veicolo sospeso (per l’ennesima volta): denunciato un 43enne

THIENE (VI) – Nella mattinata di mercoledì 5 novembre, intorno alle 6:50, la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino ha fermato per un controllo un ciclomotore Piaggio Vespa in via del Terziario.

Alla guida si trovava E.Z., 43 anni, residente a Caltrano. Dalle verifiche è emerso che l’uomo circolava pur non avendo mai conseguito la patente di guida. Inoltre, a suo carico risultavano già diverse violazioni del Codice della strada per la stessa infrazione.

Per questi motivi gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo e alla denuncia del conducente all’autorità giudiziaria, trattandosi di recidiva nella guida senza patente, ormai configurata come fattispecie penale.

Gli accertamenti hanno anche rivelato che il ciclomotore era già sospeso dalla circolazione per mancata revisione, con un precedente provvedimento di sequestro. Il mezzo è stato dunque sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo.