Vicentino – Donna investita da un’auto sulle strisce, trasportata in ospedale

SCHIO – Paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 settembre, in via Vittorio Veneto. Intorno alle 18.06 una donna di 95 anni, B.M., stava attraversando l’incrocio con via Nazario Sauro, sul lato dell’Aldi, quando è stata urtata da una Skoda condotta da un 55enne scledense, B.R., che stava uscendo dalla via laterale.

L’anziana, colpita sul fianco sinistro e finita contro il cofano del veicolo, è caduta a terra. Subito soccorsa dal conducente e da alcuni passanti, è stata poi affidata al personale del Suem 118, che l’ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico, particolarmente intenso in quel momento lungo la provinciale 349. Le condizioni della donna, seppur serie, non sarebbero tali da destare preoccupazione per la vita.