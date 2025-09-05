ALTO VICENTINOCRONACAPROVINCIA Vicenza
Vicentino, donna grave dopo essere stata investita da un furgone

Questa mattina, alle ore 11.50 circa, si è verificato un incidente stradale in Viale Industria, all’intersezione con la rampa di uscita verso via Maestri del Lavoro, che ha visto coinvolti un pedone e un furgone.

Dai primi accertamenti è emerso che una donna, C. E., 68 anni, proveniente dalla zona industriale e diretta verso il centro città, stava attraversando la carreggiata sull’apposito passaggio pedonale. Giunta quasi al termine dell’attraversamento, è stata investita da un furgone condotto da P. S., 56 anni, che proveniva dalla rotatoria e si stava immettendo sulla rampa in direzione via Maestri del Lavoro.

A seguito dell’impatto, la donna ha riportato lesioni gravi ed è stata soccorsa dal personale del Suem 118, che l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. Le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Alto Vicentino, che ha temporaneamente chiuso la rampa di uscita per consentire i rilievi. La circolazione, particolarmente intensa a causa dell’orario di punta, è tornata regolare dopo circa un’ora.

