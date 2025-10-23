Vicentino – Cocaina in macelleria: la Polizia arresta il titolare e un cliente abituale

La Polizia di Stato di Vicenza ha arrestato due uomini, un 32enne di origine albanese e il titolare di una macelleria di Poianela di Bressanvido, 40 anni, con l’accusa di spaccio di cocaina.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nel corso di controlli mirati, hanno notato il 32enne — già noto per reati di droga — entrare nella macelleria di via Molino. Poco dopo, il titolare gli ha consegnato un sacchetto bianco, che ha subito destato sospetti.

Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 47,9 grammi di cocaina nascosti accanto a una confezione di carne, oltre a 17 grammi della stessa sostanza e un bilancino elettronico nella sua auto.

La successiva perquisizione nella macelleria e nell’abitazione del commerciante ha portato al sequestro di un altro bilancino, sostanza da taglio e 23,9 grammi di cocaina.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 73 del DPR 309/90, e condotti nel carcere di Vicenza su disposizione dell’autorità giudiziaria.