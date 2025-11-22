Vicentino – Cinque denunce per alcool e droga alla guida

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei controlli sul territorio per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone per violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A Schio, un quarantenne del posto, coinvolto in un incidente stradale autonomo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 2,4 g/l, ben oltre il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia alla Procura di Vicenza per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Analogo provvedimento per un venticinquenne di Arsiero, fermato sempre a Schio: gli accertamenti hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,09 g/l. Anche in questo caso è stato disposto il ritiro della patente e la denuncia alla Procura berica.

A Malo, un quarantasettenne di Valdagno è stato controllato dai Carabinieri e trovato positivo con un tasso di 1,58 g/l. Il documento di guida è stato ritirato e l’uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza.

Sempre a Schio, in due distinti incidenti con feriti lievi, i militari hanno denunciato un ventiduenne di Malo e un ventenne scledense per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Nel secondo caso è stato riscontrato anche un tasso alcolemico leggermente superiore al limite. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura di Vicenza, la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza e il ritiro dei documenti di guida, in attesa dei provvedimenti della Prefettura.

Si precisa che i provvedimenti sono stati adottati d’iniziativa dal reparto procedente e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà eventualmente accertata solo con sentenza definitiva di condanna.