Vicentino – Cade dalla scala e resta infilzato sul cancello: 73enne gravissimo a Velo d’Astico

Gravissimo incidente questa mattina, giovedì 24 luglio, intorno alle 11.40 a Velo d’Astico (Vicenza), dove un uomo di 73 anni è rimasto vittima di un drammatico infortunio domestico.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava eseguendo alcuni lavori all’esterno dell’abitazione del figlio quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala finendo infilzato sulle punte appuntite del cancello d’ingresso. A dare l’allarme sono stati i familiari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arsiero e l’elisoccorso del Suem 118, atterrato in zona per permettere il trasporto d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate: è stato trasportato in codice rosso e ora lotta tra la vita e la morte.