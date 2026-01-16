Vicentino – Cade dal tetto durante la manutenzione: operaio 51enne in condizioni critiche

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Montecchio Maggiore, in località Paulona. Un operaio di 51 anni è precipitato dal tetto di un’azienda dopo un volo di circa otto metri, riportando diversi traumi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 all’interno della ditta Cbf Hydraulic, in via Caboto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — dipendente di una ditta esterna e non residente nel Vicentino — stava eseguendo interventi di manutenzione sulla copertura dello stabilimento quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo.

Subito dopo l’impatto, i colleghi presenti hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Il personale del Suem è intervenuto rapidamente, ha stabilizzato l’operaio sul posto — che è rimasto cosciente — e lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. I sanitari hanno disposto il ricovero per consentire tutti gli accertamenti necessari, considerata la gravità della caduta e i traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, incaricati di effettuare le verifiche tecniche e di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, oltre a valutare il rispetto delle misure di sicurezza adottate durante le lavorazioni.