Vicentino – Blitz della finanza al night club e in un hotel di lusso: trovati lavoratori in nero. Multe per 350 mila euro

Vicenza, 2 ottobre 2025 – Sei lavoratori in nero e una posizione irregolare, con sanzioni amministrative per circa 350 mila euro e la proposta di sospensione dell’attività per un noto albergo di lusso. È questo l’esito di una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nella provincia berica.

Le verifiche, condotte dai militari della Compagnia di Schio, hanno riguardato diverse attività commerciali. In un locale di intrattenimento notturno sono state scoperte quattro ragazze immagine senza contratto né copertura contributiva. In un hotel di prestigio, i finanzieri hanno accertato l’impiego di due dipendenti privi delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego.

Infrazioni sono emerse anche in un bar, dove una dipendente lavorava in assenza di regolare assunzione. Nel corso dello stesso controllo, le Fiamme gialle hanno riscontrato ulteriori violazioni: mancata consegna del libro paga e stipendi pagati in contanti per ben 66 volte nell’arco di cinque anni a quattro lavoratori, in violazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.

Il complesso delle irregolarità ha portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 350 mila euro. Per l’hotel di lusso è stata inoltre inoltrata all’Ispettorato del Lavoro la proposta di sospensione dell’attività.