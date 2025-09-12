Vicentino – Bimbo di tre anni investito sulle strisce pedonali: è grave

Questa mattina, intorno alle 11:50, si è verificato un grave incidente stradale in via Trento a Piovene Rocchette (VI). Un bambino di tre anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme ai genitori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale con due equipaggi e i sanitari del Suem 118. La zona è stata messa in sicurezza dal personale intervenuto.

Secondo i primi accertamenti, un’autovettura Opel Corsa condotta da C.G., 69 anni, residente a Piovene Rocchette, percorreva via Trieste in direzione Santorso quando, giunta in prossimità dell’attraversamento pedonale all’altezza del civico 66, ha travolto il bambino. I genitori, che lo accompagnavano, sono rimasti illesi.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi: è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso e, sottoposto ad accertamenti alcolemici, è risultato negativo. Dopo i rilievi, conclusi intorno alle 13:30, la viabilità è stata ripristinata.