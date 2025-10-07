Vicentino – Autobetoniera si ribalta: tragedia sfiorata

Paura nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre 2025 a Sandrigo, dove un’autobetoniera si è ribaltata lungo via San Sisto, nei pressi dell’incrocio con via Termini.

Erano circa le 15.50 quando il mezzo pesante, guidato da A.S., 25 anni, residente a Zanè, e diretto verso la zona industriale di Sandrigo, ha improvvisamente perso aderenza per cause ancora in corso di accertamento. L’autobetoniera ha invaso la corsia opposta e si è rovesciata sulla scarpata laterale, adagiandosi su un fianco.

Fortunatamente il conducente ha riportato soltanto lievi lesioni, tanto da recarsi autonomamente all’ospedale di Santorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro e la regolazione del traffico. La società Sicurezza e Ambiente ha provveduto alla pulizia della carreggiata dai detriti, mentre un’autogru ha effettuato le operazioni di raddrizzamento del mezzo pesante.