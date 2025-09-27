Vicentino – Auto si cappotta dopo un incidente: feriti due giovani automobilisti

Incidente intorno alle 19:35 di sabato in via Valsugana a Thiene, dove un’auto si è cappottata dopo un violento impatto con un altro veicolo.



Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Nordest Vicentino, G.R., 28enne di Schio, stava percorrendo la strada al volante di una Volkswagen Golf in direzione Zugliano. All’altezza di via San Giovanni Bosco, per cause in corso di accertamento, la Golf ha urtato una Citroën guidata da B.S., 23enne di Lugo di Vicenza, che verosimilmente stava effettuando una manovra per immettersi sulla carreggiata.

A seguito dell’urto, la Golf ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata. Fortunatamente, entrambi i conducenti hanno riportato solo lievi ferite e hanno dichiarato di riservarsi di ricorrere autonomamente a cure ospedaliere se necessario.

Sul posto sono intervenute una pattuglia del Consorzio Polizia Locale NE.VI., per i rilievi del sinistro, e i Carabinieri, che hanno fornito supporto nella gestione del traffico.