Vicentino – Auto capovolta in un fossato: un ferito

BOLZANO VICENTINO (VI) – Alle 22:56 di lunedì 4 novembre i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Marosticana (SP51) per un’uscita autonoma di strada.

Una Mercedes è finita capovolta in un fossato con circa 50 centimetri d’acqua. Dal comando di Vicenza è partita la prima squadra con un’autopompa e un mezzo di supporto, per un totale di sette operatori.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo, riuscendo ad aprire una delle portiere posteriori. L’uomo, una volta liberato, è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Rossa.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

