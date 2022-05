VICENTINO – Asciugatrice a fuoco: fiamme nell’appartamento, proprietaria ferita

La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cinque Martiri, a Breganze per l’incendio di una asciugatrice che era posta su un poggiolo le cui fiamme si sono estese anche all’appartamento. La proprietaria portata in ospedale per essere caduta in casa nelle prime fasi concitate dell’incendio. I pompieri accorsi da Bassano e Vicenza con 2 autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno spento le fiamme, riuscendo a evitare un incendio generalizzato dell’appartamento condominiale posto al secondo piano di una palazzina di tre livelli. Le fiamme hanno danneggiato una stanza soggiorno dell’appartamento oltre a danni da fumo al resto dell’alloggio. Le cause dell’incendio di probabile origine elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.