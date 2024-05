Stati Uniti: il cervello del candidato alle presidenziali Robert Kennedy Jr in parte “mangiato” da un verme

Robert Kennedy Jr, figlio dell’ex ministro della Giustizia e candidato alla presidenza Robert “Bobby” Kennedy, è stato colpito da un verme nel cervello, secondo quanto riportato dal New York Times in un’inchiesta pubblicata mercoledì 8 maggio, in piena campagna presidenziale. Il candidato alla Casa Bianca, nipote di John Fitzgerald Kennedy, si presenta come candidato indipendente.

Le informazioni del quotidiano americano si basano anche su documenti relativi al suo divorzio, nei quali Kennedy Jr ha dichiarato che i medici gli diagnosticarono la presenza di un verme nel cervello che aveva danneggiato una parte e poi era morto nel 2010. Ha anche menzionato problemi cognitivi, tra cui perdita di memoria a breve e lungo termine. Secondo la portavoce Stefanie Spear, il parassita potrebbe essere stato contratto durante viaggi in Africa, Sud America o Asia.

Nonostante ciò, Kennedy Jr ha assicurato di godere di ottima salute fisica e mentale e ha sottolineato il ridicolo nel mettere in dubbio la sua salute, soprattutto considerando l’età dei suoi avversari presidenziali, Joe Biden e Donald Trump. Tuttavia, il verme nel cervello non sarebbe stato l’unico problema di salute affrontato negli ultimi anni, in quanto ha sofferto anche di fibrillazione atriale, di un’anomalia cardiaca e di avvelenamento da mercurio.

Kennedy Jr, noto per aver propagandato teorie del complotto durante la pandemia di Covid-19, si è candidato prima alle primarie del Partito Democratico e poi come indipendente per la presidenza degli Stati Uniti. Tra le sue teorie controverse, ha sostenuto che il vaccino potesse causare l’autismo.