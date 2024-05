VICENZA – Arrestato 24enne condannato per rapina

Ieri mattina, 8 maggio, gli agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato N.R., classe ’99, cittadino italiano residente a Vicenza, condannato per rapina commessa nella stessa città il 14 agosto 2022.

Il giovane, già noto per reati contro il patrimonio e la persona, dopo aver disturbato alcuni clienti di un ristorante in Via Roma, si è introdotto nel supermercato adiacente. Lì, affrontando fisicamente il responsabile della sicurezza, ha rifiutato di pagare la merce.

Le Volanti sono intervenute rapidamente, immobilizzandolo e arrestandolo per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo l’udienza di convalida, è stato prima posto agli arresti domiciliari e successivamente trasferito in carcere, pena terminata nel gennaio 2023.

Il processo, condotto con il rito ordinario, si è concluso con la condanna del giovane, che dovrà scontare il resto della pena (10 mesi e 21 giorni) in detenzione carceraria.

Pertanto, è stato trasferito in carcere a Vicenza nel corso della giornata di ieri.