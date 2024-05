VENETO – Minorenni su un’auto finiscono fuori strada: un ferito e un fuggitivo acciuffato

Incidente la scorsa notte alle 3 a Istrana (Treviso). Due minorenni a bordo di una Toyota Yaris risultata rubata ad un’anziana di Morgano mercoledì, sono finiti fuori strada dopo un inseguimento da parte dei carabinieri.

I militari avevano imposto l’alt al veicolo ma i due giovanissimi si sono dati alla fuga. Hanno perso il controllo del mezzo che è finito fuori dalla sede stradale riportando gravi danni. Il 16enne al posto di guida è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Treviso. Il complice è fuggito ma è stato acciuffato. I due, incensurati, sono stati affidati ai genitori. Potrebbero subire conseguenze legali (resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e multa di qualche migliaio di Euro per la guida senza patente, mai conseguita). Si indaga inoltre sul coinvolgimento dei due in alcuni furti in abitazione