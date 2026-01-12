Vicentino – Arrestato operaio di 49 anni: sequestrati oltre mezzo chilo di cocaina e 68 pasticche di ecstasy

Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e contrasto ai reati legati agli stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene. Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un operaio italiano di 49 anni, residente a Rosà, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di un mirato controllo e della perquisizione domiciliare, autorizzata dalla Procura di Vicenza ed eseguita dai Carabinieri di Thiene con il supporto della locale Stazione. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 543 grammi di cocaina, 68 pasticche di ecstasy, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, arrestato in flagranza di reato, dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, che continua a monitorare con attenzione il territorio berico, intensificando le iniziative di prevenzione e contrasto contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica.