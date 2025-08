Vicentino, abbraccia anziano al cimitero e gli sfila la collana d’oro da 1000 euro: 36enne rumena denunciata dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette (VI) hanno denunciato in stato di libertà una cittadina rumena di 36 anni, residente in provincia di Verona, ritenuta responsabile di un furto con destrezza ai danni di un 70enne del posto.

I fatti risalgono ai primi giorni di luglio, quando l’uomo, mentre si trovava nel cimitero di Piovene Rocchette, è stato avvicinato da una giovane donna che, con la scusa di chiedere informazioni, lo ha abbracciato con fare amichevole, per poi allontanarsi in fretta. Solo una volta rientrato a casa, l’anziano si è accorto che gli era stata sottratta la collana d’oro che portava al collo, del valore di circa 1.000 euro.

Dopo la denuncia sporta presso la Stazione dei Carabinieri, è stata avviata un’attività investigativa che, attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso di identificare la presunta responsabile. La donna è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per furto con destrezza.

Il furto con la cosiddetta tecnica dell’abbraccio è un modus operandi sempre più diffuso a livello nazionale: viene spesso messo in atto da donne giovani e avvenenti che, con vari pretesti – come chiedere indicazioni, fingersi conoscenti o offrire prestazioni sessuali – si avvicinano alle vittime, in genere anziane, per poi abbracciarle e sottrarre con abilità gioielli o oggetti di valore.