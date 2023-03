Viale Giuriolo, Celebron: “Nicolai non legge le carte e non parla con Possamai”

“E’ surreale che un’ampia azione a sostegno del trasporto pubblico locale, della pedonalità e della ciclabilità sia osteggiata da chi proprio di quei temi ha fatto bandiera ideologica”. Il Vicesindaco e assessore alla Mobilità risponde al consigliere Nicolai sul tema della sosta lungo viale Giuriolo.

“Fin dal Piano Urbano della Mobilità, approvato dall’Amministrazione Variati nel 2012, e fin dal progetto AVAC approvato dall’Amministrazione Variati nel 2017, con voto positivo anche di Possamai, era previsto il doppio senso di circolazione in viale Giuriolo, addirittura con entrambe le direzioni riservate proprio al TPL. Il consigliere Nicolai non può quindi dire che trattasi di conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali”.

“Per quanto riguarda i parcheggi, tema sul quale il centro sinistra ha sempre dimostrato poca attenzione, saranno tutti recuperati lungo via dello Stadio. Ricordo sempre al consigliere che è stata questa amministrazione ad aprire il parcheggio dell’ex Tribunale, che loro hanno tenuto chiuso per anni quando bastava aprire un cancello. Anche per questi motivi oggi non accettiamo lezioni da chi in passato su questi temi non ha avuto il necessario coraggio o la semplice voglia di fare le cose”.

“Una chiosa finale mi sia consentita sul PUMS, strumento strategico di cui sono molto orgoglioso: il PUMS, con l’adozione da parte della Giunta è già vigente e abilita il nostro Comune ad accedere a tutti i finanziamenti per i quali lo strumento è pre-condizione. Le controdeduzioni – anche alle osservazioni “elettorali” del consigliere – sono in fase di esame e una volta licenziate dalla Giunta verranno inoltrate all’Ufficio VAS della Regione del Veneto, per l’esame finale. Solo in quel momento si potrà andare in Consiglio Comunale”.