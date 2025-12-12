Via ai lavori per la rampa nord della Colombaretta: parte l’opera da 3,8 milioni che cambierà la viabilità di Montecchio

Montecchio Maggiore, 12 dicembre 2025 – Partirà a gennaio 2026 il cantiere per la realizzazione della rampa nord del cavalcaferrovia della Colombaretta, un’opera strategica che completerà il sovrappasso ferroviario lungo la strada provinciale 34, in via Melaro. Un intervento da 3 milioni e 800 mila euro, interamente sostenuto dal Comune di Montecchio Maggiore, che permetterà di creare un nuovo collegamento viario con significativo impatto sulla circolazione dell’area.

La nuova rampa si aggancerà al corpo centrale già costruito da Iricav Due per conto di RFI nell’ambito della linea Alta Velocità/Alta Capacità. In parallelo, la Provincia di Vicenza sta realizzando la rampa sud, che consentirà l’immissione sulla stessa via Melaro, completando così il sistema del cavalcaferrovia.

Le aree necessarie all’opera sono state consegnate al Comune nel settembre 2025. Da allora sono state eseguite indagini tecniche supplementari, verifiche strutturali e controlli da parte di enti terzi, tutti con esito positivo. Contestualmente l’Amministrazione ha coordinato le operazioni con Provincia e Iricav Due per definire la pianificazione del cantiere e le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura.

Come sarà la nuova rampa

La prima fase dei lavori prevede una palificata interrata fino a 9 metri di profondità, su cui verrà realizzato un terrapieno che porterà la rampa alla quota della spalla del cavalcaferrovia, 10 metri sopra il piano stradale. È previsto inoltre un intervento di drenaggio lungo tutto l’asse viario.

La rampa sarà composta da:

due corsie da 3,50 metri ciascuna;

banchine laterali da 1,25 metri;

un percorso di servizio largo 2,5 metri;

un percorso ciclopedonale sul lato est, separato da cordolo, della larghezza di 2,50 metri.

L’infrastruttura sarà completata con asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza e pubblica illuminazione. Alla base del manufatto verranno realizzate canalette per la raccolta delle acque meteoriche, convogliate – dopo trattamento – nel bacino di laminazione comunale situato a ovest.

Il progetto include inoltre un raccordo stradale di circa 280 metri che collegherà la rampa alla rotatoria della strada regionale 11, posta leggermente più a nord.

La durata stimata del cantiere è di circa un anno e mezzo, salvo imprevisti.

Il commento del sindaco Parise

«Finalmente possiamo avviare un’opera particolarmente attesa», dichiara il sindaco Silvio Parise. «È il risultato della collaborazione tra tre enti: Iricav Due, la Provincia di Vicenza e il nostro Comune. Una volta completato il cavalcaferrovia, il traffico verrà deviato su via Melaro, alleggerendo l’attuale crocevia vicino al casello autostradale e riducendo la pressione sulla regionale 11. Terminati i lavori, intendiamo introdurre il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla regionale, così da migliorare la viabilità urbana e mitigare l’impatto del traffico nell’area».