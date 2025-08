Venezia: Premio Cartier per Julian Schnabel

La Biennale di Venezia e Cartier hanno annunciato l’assegnazione del prestigioso premio ‘Cartier Glory to the Filmmaker’ a Julian Schnabel, artista e regista statunitense. La cerimonia di consegna del premio si terrà mercoledì 3 settembre nella suggestiva Sala Grande del Palazzo del Cinema, un evento che anticiperà la proiezione fuori concorso del suo attesissimo nuovo film, In the Hand of Dante.

Le parole di Alberto Barbera: “Ogni film di Julian Schnabel è un mondo a sé. Nessuno è uguale al precedente o al successivo. Eppure, non è una coincidenza che la maggior parte di essi siano ritratti di artisti e rappresentazioni appassionate del processo artistico. Tanto generosa quanto selvaggiamente fantasiosa, la produzione cinematografica di Schnabel è un dono al cinema, articolato attraverso un linguaggio del tutto originale. Il suo nuovo film, In the Hand of Dante, è il suo progetto più ambizioso. Come ha detto Martin Scorsese quando gli è stato chiesto di descriverli, i film di Schnabel sono «abbondanti, traboccanti e vibranti di vita, di pulsazioni. Nell’inquadratura c’è sempre un di più da vedere, da sperimentare e da sentire”.