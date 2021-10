VENETO – Turista tedesco in bici investito e ucciso

Un turista tedesco di 44 anni è morto nella notte fra sabato e domenica a Soave dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della propria bici. L’incidente è avvenuto all’1 di notte in via San Lorenzo. Ad investirlo un 60enne residente in zona a bordo di una Fiat Panda. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Il 44enne alloggiava in B&b della zona di Soave. Sul posto i sanitari del suem 118. Inutili i tentativi per rianimarlo. L’automobilista è stato sottoposto all’alcol test con esiti negativi.