Veneto – Smantellata la banda delle ruspe: 14 mezzi recuperati e raffica di arresti (anche nel Vicentino)

Operazione Emigratis smantella la banda delle ruspe: 14 mezzi recuperati e raffica di arresti

Una vasta operazione di Polizia Giudiziaria a carattere interprovinciale ha permesso alla Polizia di Stato di Vicenza di disarticolare un’organizzazione criminale specializzata nel furto e nella ricettazione di mezzi d’opera. Il bilancio è rilevante: 14 escavatori rubati recuperati, 12 persone denunciate, 4 arresti complessivi e 7 misure cautelari eseguite.

L’indagine, avviata mesi fa dalla Polizia Stradale di Vicenza e sviluppata tra Veneto e Puglia, ha individuato un sodalizio composto da cittadini italiani, in maggioranza originari del foggiano, radicati nei territori vicentino e trevigiano. Il gruppo operava con estrema cautela e professionalità: ogni furto veniva pianificato nei dettagli, dalla scelta del cantiere da colpire alla successiva bonifica dei mezzi dai sistemi di tracciamento, fino alla predisposizione di documenti contraffatti e all’esportazione all’estero.

L’attività investigativa ha portato alla denuncia di dodici membri dell’organizzazione, all’esecuzione di sette provvedimenti restrittivi e a tre arresti in flagranza. A questi si aggiunge l’esecuzione di un ordine cautelare nella prima fase dell’operazione. Numerose perquisizioni domiciliari e locali hanno consentito il sequestro di beni riconducibili all’attività illecita.

L’operazione, coordinata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Veneto con la collaborazione di diverse squadre regionali e pugliesi, ha permesso di ricostruire ruoli e modalità operative del gruppo criminale. Un risultato che non rappresenta soltanto un ingente recupero economico, ma anche una tutela concreta per il tessuto produttivo della cantieristica edile, pesantemente colpito da furti mirati a sottrarre macchinari di alto valore destinati al mercato illegale nazionale ed estero.

