Veneto – Si rovescia col trattore, soccorso anziano

Ieri sera attorno alle 23 il Soccorso alpino di Longarone è stato attivato dalla Centrale del Suem, contattato dai familiari di un 81enne di Longarone (BL), che si era rovesciato con il trattore nei boschi sopra l’abitato di Podenzoi. L’incidente era avvenuto prima del temporale e, dopo che il mezzo si era capovolto facendolo cadere, l’anziano era rimasto steso a terra per oltre 4 ore, prima che i parenti lo ritrovassero. Aveva sbattuto la testa, lamentava dolori alla schiena e non riusciva a muoversi. Una squadra lo ha raggiunto, ha provveduto a prestargli le prime cure e a coprirlo, per poi caricarlo in barella e trasportarlo fino alla strada, a dieci minuti di distanza, dove l’infortunato è stato affidato all’ambulanza. I soccorritori sono rientrati in sede verso mezzanotte e mezza.