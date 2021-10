VENETO – Schianto in Romea: muore una donna

Poco prima delle 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale Romea al km 106 nel comune di Campagna Lupia per un incidente stradale tra un’autovettura e un autoarticolato finiti entrambi fuori strada sotto il piano stradale: deceduta l’automobilista (non sono state rese note ancora le generalità). I pompieri arrivati da Mira e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della donna. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in atto.