Veneto – Ritrovato morto dopo un mese l’escursionista vicentino scomparso in montagna

Vallarsa (TN), 1 novembre 2025 – È stato ritrovato nella prima mattinata di oggi il corpo senza vita di E.V., 66 anni, residente a Valdagno, di cui non si avevano notizie dal 1° ottobre scorso. L’uomo era uscito di casa per una passeggiata senza più fare ritorno.

Le ricerche erano iniziate il 2 ottobre, dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata nei pressi del Rifugio Campogrosso, al confine tra Vicenza e Trento. Per settimane, le squadre del Soccorso alpino e speleologico del Veneto e del Trentino — con il supporto dei Vigili del fuoco, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di unità cinofile — avevano battuto la zona senza esito.

La scorsa settimana era stata organizzata una nuova giornata di ricerca dal Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Stamane, un soccorritore della Stazione Vallagarina ha rinvenuto la salma in una valletta secondaria non lontano dal Vallone Pissavacca.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’orientamento scendendo dal Vallone e, imboccando un tratto scivoloso nel bosco, sarebbe caduto sulle rocce bagnate riportando traumi fatali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Vallarsa e la Stazione di Recoaro-Terme. Constatato il decesso e ottenuto il nulla osta, la salma è stata recuperata via terra e affidata al carro funebre.