VENETO – Preso a pugni da un amico davanti a locale storico di Padova: 38enne in rianimazione, l’altro scompare

Un uomo di 38 anni (M.G. di Padova) è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova in seguito ad una caduta provocata da un pugno. Il 38enne è stato colpito da un (ex) amico con il quale era da poco uscito dal pub alle 2.30, durante un accesso diverbio davanti al St John’s Pub di piazzale San Giovanni a Padova nella notte fra giovedì e venerdì della settimana scorsa. Il ferito si trova in rianimazione presso l’Azienda Ospedaliera patavina. Si cerca l’aggressore che si è allontanato dopo l’episodio