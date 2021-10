VENETO – Muore di covid DJ Otto

E’ morto di covid all’ospedale di Dolo a 62 anni Ottorino Casagrande, conosciuto come DJ Otto, noto nel mondo della musica e del ballo per aver collaborato con famosi locali in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nato in Svizzera ma bellunese di Santa Giustina(sabato i funerali nel paese). Aveva collaborato anche con artisti del calibro di Fiorello, Mario Biondi e Karima. Come riporta il Corriere del Veneto, aveva contratto il covid una ventina di giorni fa e non era vaccinato.