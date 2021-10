VENETO – Due auto a fuoco in un piazzale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco prima delle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Aldo Moro a Battaglia Terme per l’incendio di due auto: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme divampate da un’auto si sono subito estese al mezzo vicino. I pompieri arrivati da Abano terme con due mezzi e 5 operatori, hanno spento il rogo delle due auto andate completamente distrutte. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.