Veneto – Donna rapinata al bancomat, marito colpito con un casco: arrestato straniero

Donna rapinata al bancomat a Resana, arrestato 41enne dopo la fuga

Brutale rapina ieri pomeriggio, martedì 2 settembre, in via Castellana a Resana. Una 50enne, appena uscita dall’ufficio postale dopo aver prelevato al Postamat, è stata aggredita da un uomo che l’ha colpita con schiaffi e spray urticante per strapparle la borsetta contenente circa 100 euro.

Il marito della vittima, 43 anni, è intervenuto cercando di fermare il malvivente, ma è stato a sua volta colpito con un casco. L’aggressore, un 41enne di origini albanesi residente a Castelfranco Veneto e già noto alle forze dell’ordine, è riuscito inizialmente a fuggire a bordo di uno scooter rubato, poi abbandonato.

Grazie alla descrizione fornita dai coniugi, i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto lo hanno rintracciato poco dopo in una zona di campagna, dove aveva tentato di cambiarsi d’abito per non farsi riconoscere. Addosso all’uomo sono stati trovati i 100 euro sottratti, restituiti alla vittima.

I due coniugi sono stati portati all’ospedale di Castelfranco Veneto, riportando lesioni guaribili rispettivamente in 15 e 7 giorni.

Gli accertamenti hanno inoltre collegato il 41enne ad altre due rapine avvenute nelle scorse settimane a Resana e a Castello di Godego, ai danni di donne del posto. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Treviso a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, ha commentato con durezza l’accaduto: «Siamo alle solite… individuo già noto alle forze dell’ordine e con precedenti. Oramai la gente non ne può più. Servono norme più severe».