Veneto – Auto si ribalta all’ingresso dell’area di servizio sulla Pedemontana: ferito il conducente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Poco prima delle 16:30, di mercoledì 7 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 62 della Superstrada Pedemontana Veneta, in direzione Ovest, per un incidente che ha visto un’auto ribaltarsi lungo lo svincolo d’ingresso all’area di servizio di Altivole. Ferito il conducente

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto l’uomo dall’abitacolo. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale per accertamenti.

Sul posto gli ausiliari del traffico della SPV e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un’ora.